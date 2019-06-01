لتعذر حضوره.. تأجيل محاكمة متهم باغتيال النائب العام لـ 4 يوليو

أجلت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره إعادة محاكمة مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام" والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة، وذلك لجلسة 4 يوليو لتعذر احضار المتهم من محبسه.





صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وبحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامة.



