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لتعذر حضوره.. تأجيل محاكمة متهم باغتيال النائب العام لـ 4 يوليو

السبت 01/يونيو/2019 - 12:45 م
لتعذر حضوره.. تأجيل محاكمة متهم باغتيال النائب العام لـ 4 يوليو
صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أجلت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره إعادة محاكمة مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام" والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة، وذلك لجلسة 4 يوليو لتعذر احضار المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وبحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامة.

ويواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
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