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حنان مطاوع تتراجع عن تجارة الأستروكس في "لمس أكتاف"

السبت 01/يونيو/2019 - 12:42 م
حنان مطاوع تتراجع عن تجارة الأستروكس في لمس أكتاف
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يارا أحمد
 
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تصاعدت أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل "لمس اكتاف" حيث تأثرت عايدة "حنان مطاوع" بوفاة نجل أدهم "ياسر جلال" والذي يدعي فارس، وفاجئت الجميع انها طلبت غلق المطبخ، وعدم التجارة بالمخدرات مرة اخري.

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏
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