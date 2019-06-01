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عاجل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما بأحداث فض رابعة

السبت 01/يونيو/2019 - 12:44 م
عاجل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما بأحداث فض رابعة
صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أجلت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" لجلسة 4 يوليو لحضور المتهمين وللقرارات السابقة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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