عاجل.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما بأحداث فض رابعة

أجلت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" لجلسة 4 يوليو لحضور المتهمين وللقرارات السابقة.





صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



