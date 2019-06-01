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نيمار يعود إلى البرازيل

السبت 01/يونيو/2019 - 12:43 م
نيمار يعود إلى البرازيل
نيمار
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علي نبوي
 
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أعلن نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي جاهزيته للمشاركة مع منتخب البرازيل في مباراته الودية المقبلة أمام منتخب قطر استعدادًا لخوض بطولة كوبا أمريكا.

 

وتعافى نيمار من الإصابة التي لحقت به في ركبته اليسرى، حيث شارك في التدريبات الجماعية للسيليساو بصورة طبيعية ليعلن جاهزيته لمباراة الأربعاء المقبل.

 

ويستعد المنتخب البرازيلي للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا حيث يقع في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوليفياو وفنزويلا والبيرو.

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