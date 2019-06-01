تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية وتوقيع الكشف الطبي على 1836 حالة بقرية الاخيوة بمركز الحسينية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنفيذ قافلة طبية مجانية وتوقيع الكشف الطبي علي عدد 1836 مريض وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 30-31 مايو2019 بقرية الاخيوة التابعة لمركز ومدينة الحسينية وذلك في إطار تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "حياة كريمة" لتقديم أوجه الرعاية اللازمة لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجاً، وبناءاً علي توجيهات وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين بالأماكن البعيدة والمحرومة.





أكد المحافظ علي أهمية تنظيم القوافل الطبية المجانية التي تقوم بتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج من أبناء المحافظة، مشيراً إلي إستمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج علي نفقة الدولة.





ومن جانبه صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية الاخيوة التابعة لمركزالحسينية ، وتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1836 مريض شمل 113 حالة جراحة ، 357 أطفال ،150 أمراض قلب ، 306 باطنة ، 75 نساء ، 265 جلدية ، 313 عظام ، 75 حالة أسنان ،82 حالة تنظيم أسرة بالإضافة إلى إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 120 مواطن كما تم عمل التحاليل المعملية اللازمة لعدد 154 حالة مقسمة إلي تحليل 54 عينة طفيليات و 70 عينة دم كما تم عمل 18 حالة رسم قلب و15 حالة أشعة تليفزيونية وذلك بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة ، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية ، وجهاز أشعة تلفزيونية ،كما تم تحويل 9 حالات لمستشفي الحسينية المركزي لإستكمال الفحوصات المطلوبة وإجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.



