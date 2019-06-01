عصابة خطيرة تهدد مباراة ليفربول وتوتنهام
السبت 01/يونيو/2019 - 12:34 م
الفجر الرياضي
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حذرت الشرطة الإسبانية جماهير توتنهام وليفربول بشأن تذاكر المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها بين الفريقين، مساء اليوم السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو".
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن الشرطة الإسبانية زعمت أن هناك عصابة
تعمل في مدريد، لمحاولة سرقة التذاكر من المشجعين.
وكشفت عن أن المنظمة الإجرامية تتنكر في زي إداريين أو مسؤولين، وتستخدم أجهزة
وهمية، لسرقة تذاكر من مشجعي توتنهام وليفربول.
وأشارت الشبكة إلى أنه هناك 100 ألف مشجع حضر إلى مدريد، للتواجد في مباراة
ليفربول وتوتنهام، رغم أن كل نادٍ مخصص له أقل من 17 ألف تذكرة، وهو ما يعني أن أعداد
كبيرة ستفشل في حجز مقعد لها بملعب "واندا متروبوليتانو".
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