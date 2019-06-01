"الداخلية": تنفيذ 18 ألف حكم قضائي.. وضبط 87 سلاحا متنوعا



ضبط (71) قطعة أسلحة نارية.

ضبط (123) طلقة مختلفة الأعيرة.

ضبط (16) قطعة سلاح أبيض.

ضبط (102) قضية إتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (52،040 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 10،840 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4،004 كيلو جرام لمخدر الهيروين –259 قرص مخدر).

تنفيذ (18126) حكم قضائى متنوع.

ضبط (5) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.

تأمين تنفيذ (151) قرار إزالة.

ضبط (3660) قضية متنوعة.



فى مجال ضبط العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوى الأنشطة الإجرامية: ضبط (12266) متهم.



فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: ضبط (عدد 4065 قطعة سلاح نارى بحوزة 3631متهم ).. وذلك على النحو التالى: (4 رشاش– 420 بندقية آلية – 747 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 295 طبنجة – 2599 فرد محلى – 8978 طلقة مختلفة الأعيرة – 6008 قطعة سلاح أبيض).



ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة على البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق ( "المنزلة – المطرية – الجمالية- ميت سلسيل" بالدقهلية)، ( "التمساح – دواسة – المدورة – الخندق" ببورسعيد)، (بحيرة المنزلة بدمياط )، (منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية) ضُبط خلالها (2722 متهم) وذلك على النحو التالي: