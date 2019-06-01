محافظ كفرالشيخ يتابع شكوى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الاجتماعية بمسير

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تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، شكوى رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الاجتماعية بمسير، والذى يتضرر فيها من اخصائى بإدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ وزوجته مدير دار المسنات بالمديرية، وبالفحص تبين أنه صدر قرار اللجنة الاشرافيه على دار المسنات بمجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بسخا رقم (1) لسنة 2015، بتكليف "غ.أ" بالعمل كمديرية لدار المسنات، قامت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية والاجتماعية بمسير بمجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بسخا والذى يراس مجلس ادارتها (الشاكى) بتحرير عقد عمل فردى للمشكو فى حقها للعمل مديرًا لدار المسنات بالمجمع.



بالاطلاع على اللائحة الداخلية لدار المسنات تبين انها لم تضمن شروط ومعايير شغل وظيفة مدير دار مسنات، وعدم وجود مخالفة فى تولى المشكو فى حقها وظيفة مدير لدار المسنات وذلك لكونه صادر من اللجنة الاشرافيه على مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بسخا والذى صدر قرار شغلها للوظيفة من الشاكى بصفته رئيس مجلس الإدارة.



وبخصوص إدعاء الشاكى بوجود تزوير ببطاقة الرقم القومى الخاصة بـ " غ.أ " حيث تضمنت انها مديرة دار المسنات بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، تم مخاطبة ادارة الاحوال المدنية وتبين أنه بالاطلاع على بطاقة الرقم القومى تبين أنها تضمنت بخانة الوظيفة انها تعمل مدير مشروع تنمية خدمات المرآة بسخا، وبالاطلاع على استمارة الرقم القومى للمشكو فى حقها تبين انها تضمنت بخانة الوظيفة انها مدير مشروع خدمات المرأة بسخا ومديرة دار المسنات بمجمع الخدمات بسخا كما تضمنت اقرار صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص التابع للهيئة القومية للتامين الاجتماعى بان المشكو فى حقها تعمل مديرة لدار المسنات بمجمع الخدمات المرأة بسخا بتاريخ 1 فبراير 2014، وعدم وجود مخالفة لتطابق الوظيفة الحالية ببطاقة الرقم القومى باستمارة الرقم القومى بالإفادة الصادرة من الهيئة القومية للتامين الاجتماعي وكذلك العقد المحرر من رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية والاجتماعية بمسير المسند الية مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بسخا( الشاكي)، بناء على تقرير التفتيش المالي والإداري.



كلف محافظ كفر الشيخ، بحفظ الشكوى لعدم صحة ما ورد بها، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ بعدم تكليف " م.خ" الأخصائي بالإدارة بأي أعمال تخص مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة بسخا لكون زوجته تشغل وظيفة مدير دار المسنات بالمجمع، طبقًا للقانون.