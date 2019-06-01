محافظ كفر الشيخ يكلف بتحسين الخدمات بمركز شباب روينه

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تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الطلب المقدم من سعد الدين أحمد بحيرى، رئيس مجلس إدارة مركز شباب روينه التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، والذى يتضرر من سوء حالة الملعب المنجل لتراكم المياه داخلة وذلك لارتفاع الارضية المحيطة به، وطلبه ايقاف تحصيل المبلغ المقرر على الملعب وقدرة 1000جنيه شهريًا، وبالمتابعة من قبل لجنة من المديرية برئاسة وكيل المديرية للشباب، تبين أنه من ضمن الملاحظات التى تم رصدها هى الحالة السيئة للملعب وتم تحويل الموضوع للشئون القانونية وصدر قرار رقم 90، بمجازاة مدير المركز السابق بخصم يومين من راتبة لإهماله فى ادارة شئون المركز وقد تم تسليم المركز لمدير أخر مع المتابعة المستمرة من قبل المديرية للتأكد من تلافى الملاحظات



كما تم تشكيل لجنة من المديرية برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بناءً على طلب رئيس مجلس ادارة المركز تقوم حاليا بإجراء الفحص اللازم لأعمال المركز، وبخصوص وقف المبلغ الذى يتم تحصيله شهريًا وقدرة 1000 جنيه، يتم توريده بحساب وزارة الشباب والرياضة لإعادة استخدامه فى انشاء ملاعب أخرى ومقرات لمراكز الشباب كما يتم تحويل مديري المراكز المقصرين فى السداد إلى الشئون القانونية، كما تبين أن الملعب يتم إنشاؤه وتطويره وتسليمة لإدارة المركز بحالة جيدة، وتم استكمال إنشاء سور حول أرض المركز من اعتمادات المديرية بـ100 ألف جنيه على مدار العامين الحالى والسابق، وتم الدعم بمبلغ 5000 جنيه من وفرات الاعانات الادارية للعام الحالى 2018-2019، وجارى اتخاذ الاجراءات الخاصة بطرح محلات بسور المركز للإيجار بحق الانتفاع بعد الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة.



كلف محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة مع وزير الشباب والرياضة لحين وورود الموافقة، للصالح العام، مؤكدًا على تحسين الخدمات الرياضية بمركز الشباب وتنمية موارده.