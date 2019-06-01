جامعة سوهاج تنشئ وحدة للارشاد الأكاديمى لطلاب الطب البشري

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أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء وحدة الإرشاد الأكاديمي للطلاب بكلية الطب البشرى لتقوم بتنفيذ برنامج متكامل في الإرشاد الأكاديمي هو الأول من نوعه على مستوى الجامعة.



وأكد "عزيز" أن الإرشاد الأكاديمي يعد ركنًا أساسيًا ومحوريًا في النظام التعليمي، بهدف توجيه الطالب إلى اختيار أفضل الطرق لتحقيق النجاح المنشود والتكيف مع البيئة الجامعية، عن طريق تزويد الطلاب بالمهارات الأكاديمية المتنوعة التي ترفع من تحصيلهم الدراسي وطموحاتهم العلمية.



واوضح رئيس الجامعة ان الارشاد الاكاديمي يتضمن توعية الطلبة بلوائح وقوانين الجامعة، كل ذلك من خلال خدمات إرشادية متنوعة كالإرشاد الأكاديمي الفردي والبرامج الإرشادية والاستشارات المختلفة، كما يساعد الإرشاد الأكاديمي الطلاب علي بلورة أهدافهم واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بمستقبلهم الأكاديمي والمهني عن طريق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات والبدائل المتاحة.





وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي الكلية، أن الإرشاد الأكاديمي يعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية، بهدف تقديم أفضل الخدمات وأجودها للطالب في زمن قياسي وفق معايير الجودة الشاملة التي تسعى إليها الكلية، في ظل ازدياد وسائل الاستثمار في المشاريع التعليمية والفكرية والبحث العلمي.



وأضاف "عبد الخالق" أن وحدة الارشاد الأكاديمى ستعمل على تحقيق جملة من الأهداف التربوية والتعليمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في البيئة الأكاديمية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج العلمي والمهني، ومحاولة الوصول إلى درجة عالية من الجودة في التحصيل الدراسي للطالب، واكتساب المهارات وإتقانها، وصقل القدرات، وتشجيع الطاقات الإيجابية في المحيط الأكاديمي.





وقال الدكتور السيد عبد الكريم مدير مركز تطوير التعليم الطبى، بأن وحدة الإرشاد الأكاديمي ستكون تابعة لمركز تطوير التعليم، ويتكون الهيكل الوظيفى لها من مشرف الوحدة الذى ينضم بصفته لمجلس ادارة مركز تطوير التعليم الطبى، ومساعد مشرف الوحدة، ومنسقو الارشاد الأكاديمى منسق من كل قسم، والمرشدين الأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس بجميع أقسام الكلية.



وأضافت الدكتورة شيماء بدوى مشرفة وحدة الارشاد الأكاديمى، أنه قد تم اعداد خطة تنفيذية متكاملة للوحدة تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة تشمل بث الوعى بين الطلاب، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية، واعداد كتيبات ومطبوعات ارشادية، وعقد ورش عمل وبرامج تدريبية.