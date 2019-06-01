"بانجو العيد في قبضة الشرطة".. إحباط تهريب نصف طن ببورسعيد
السبت 01/يونيو/2019 - 12:27 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة تهريب نصف طن بانجو عبر موانئ بورسعيد.
وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، إعتزام قائد سيارة نقل بمقطورة تهريب كمية من المواد المخدرة من مدينة بورسعيد عبر منفذ الشاحنات الجمركى، بإخفائها داخل السيارة قيادته.
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ترقب وصول السيارة وضُبط قائدها (سائق –مقيم بالمنزلة الدقهلية - "لايحمل تحقيق شخصية" ).
وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة أسفرت أعمالها عن ضبط (185 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت حوالى 416 كيلو جرام) مخبأة داخل مخزن سرى معد لهذا الغرض بجسم المقطورة، وبمواجهة السائق بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بصحة واقعة الضبط والتفتيش وأنكر علمه بوجود المضبوطات بالسيارة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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