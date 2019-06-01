حفل إفطار محامي قنا (صور)
السبت 01/يونيو/2019 - 12:26 م
منى صموئيل
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نظمت نقابة المحامين الفرعية بقنا، حفل إفطار للمحامين أعضاء النقابة بجزئية أبوتشت، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تحت إشراف أحمد عبداللطيف، عضو الفرعية، ورعاية النقيب فتحي صويني.
وقال أحمد عبداللطيف إن الإفطار أقيم بالنادي الاجتماعي بأبوتشت بمشاركة ما يزيد على 300 محام من مختلف جزئيات النقابة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص النقابة على دعم وتنمية أواصر التعارف والتآلف بين أعضاء النقابة.
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