حفل إفطار محامي قنا (صور)

نظمت نقابة المحامين الفرعية بقنا، حفل إفطار للمحامين أعضاء النقابة بجزئية أبوتشت، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تحت إشراف أحمد عبداللطيف، عضو الفرعية، ورعاية النقيب فتحي صويني.



