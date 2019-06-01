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الأهلي يطمئن على محمد محمود وسمير

السبت 01/يونيو/2019 - 11:24 ص
الأهلي يطمئن على محمد محمود وسمير
الأهلي والترجي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحسن حالة سعد سمير مدافع الفريق الذي يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

 

وأوضح أن سعد سمير خضع لفحص طبي جديد خلال الساعات الماضية أثبت تحسن حالته في ظل التزامه ببرنامجه التأهيلي الذي يؤديه بنجاح وتحت متابعة الجهاز الطبي للفريق..

 

وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب الفريق محمد محمود الذي يعاني من الإصابة في الرباط الصليبي.

 

وعاد محمد محمود مؤخرًا من ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي ،حيث يؤدي تدريبات علاج طبيعي وتأهيل يومية في إطار الجدول التأهيلي الذي عاد به من ألمانيا مؤخرًا.

 

يذكر أن محمد محمود اجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر حيث يستكمل في الوقت الحالي برنامجه التأهيلي تمهيدًا للدخول قريبا في مرحلة جديدة من التأهيل داخل الملعب.

 

 

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