تعرف على آلية التبرع لسداد ديون السجناء ضمن مبادرة فُرجت "فيديو"

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أكدت المديرية العامة للسجون أنه بإمكان المواطن أو المقيم الذي لديه حساب في منصة “أبشر” التبرّع بمبلغ مالي لأي سجين يقوم باختياره من قوائم السجناء المشمولين بمبادرة “فرجت”؛ وذلك لمساعدتهم على سداد ديونهم.



وكشفت المديرية العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، عن آلية التبرّع لفك أزمة السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مالية من خلال مبادرة “فرجت” التي مضى على إطلاقها يومان.



وأوضحت “السجون”، أن هناك مواطنين ومقيمين يبلغ عددهم 6227 سجينًا على ذمة قضايا مالية، الذين بمقدورهم الاستفادة من التبرعات ضمن المبادرة، التي تتيح للمتبرع دفع المبلغ المالي الذي يناسبه للمساهمة في تجميع دين السجين.



ولفتت إلى أنه يمكن للمتبرّع استعراض قوائم السجناء المشمولين بالمبادرة من خلال منصة أبشر، وذلك عن طريق الدخول إلى الحساب واختيار “خدماتي” ثم “المديرية العامة للسجون” والسداد من خلال خدمة سداد البنكية لحساب التنفيذ القضائي.



وبعد ظهور خدمة السداد عن السجناء “فرجت”، يمكن من خلال عدة اختيارات كمنطقة السجن وجنسية السجين وحالته الاجتماعية، الوصول لقائمة بعدد من السجناء والمبالغ المطلوبة عليهم.







