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الحلقة 26 مسلسل ولد الغلابة رمضان 2019

السبت 01/يونيو/2019 - 11:01 ص
الحلقة 26 مسلسل ولد الغلابة رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة 26 من مسلسل ولد الغلابة، تفاصيل وأحداث اتفق "عيسى" مع المحامي "جمال لبه" الذي يجسد شخصيته أحمد زاهر، من أجل توصيل الفيديو للشرطة، واتفق "عيسى" مع "لبة" على توصيل الفيديو مفبرك للشرطة حتى تكف عن ملاحقته. 


ولد الغلابة من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، وكوكبة أخرى من ألمع نجوم الفني على رأسهم الفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.


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