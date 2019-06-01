مواطن يُعيد 112 ألف ريال إلى رجل أعمال في حائل

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في تصرف يدل على الأمانة، أعاد مواطن مبلغًا ماليًا يقارب 112 ألف ريال لصاحبه، وذلك بعد عثوره على حقيبة بها المبلغ وبطاقة صراف بجوار صراف آلي بمدينة جبة على الطريق الدائري الغربي لحائل.



وسلّم المواطن، الحقيبة إلى مركز شرطة المنتزه، التي قامت بدورها بتوجيهه بخطاب رسمي للبنك لمنحه بيانات صاحب الحساب.



وحضر صاحب المبلغ لتسلمه، إلا أنه وفي تصرف صادم عمد إلى التأكد من عدم سحب أي مبالغ من حسابه، وعدّ كذلك المبلغ أمام المواطن.



تصرف رجل الأعمال استفز المواطن الذي قال بدوره: “لو أردت السرقة لما بحثت عنك ولا أقمت بمدينة حائل 3 أيام مستأجرًا على نفقتي الخاصة للتأكد من وصول المبلغ لصاحبه”.



