السيسي يلتقي الملك سلمان على هامش "التعاون الإسلامي".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، من بينها"المشاط" تشارك في جلسة عن السياحة في دول جنوب شرق أوروبا، و السيسي يلتقي الملك سلمان على هامش "التعاون الإسلامي".

السيسي يلتقي الملك سلمان على هامش "التعاون الإسلامي"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وذلك على هامش انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن العاهل السعودي رحب بالرئيس السيسي في بلده الثاني، منوهاً للتقدير والمودة التي تكنها المملكة العربية السعودية لمصر قيادةً وشعباً في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيسي أكد خلال اللقاء أن زيارته الحالية للسعودية تأتي اتساقا مع مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مشيراً إلى حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية، حيث ان التعاون والتنسيق المصري السعودي يعتبر دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

"المشاط" تشارك في جلسة عن السياحة في دول جنوب شرق أوروبا ‎

شاركت الدكتورة رانيا المشاط أمس في جلسة نقاشية وزارية عن السياحة في دول جنوب شرق أوروبا ومنطقة البحر المتوسط، وأدار الجلسة الصحفى والمذيع Rajan Datar المذيع بشبكة الـBBC.

وشارك في هذه الجلسة السيدة نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية، والسيد عبدالقادر بن سعود وزير السياحة الجزائرى، والسيد Mirko Šarović, وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية في البوسنة والهرسك ، والسيد Michael Christides السكرتير العام لمنطقة التعاون الاقتصادي في البحر الأسود ، والسيد Armend Milla السكرتير العام للمنطقة الخاصة برصد توافد السائحين بوزارة السياحة والتنمية المستدامة في مونتينيجرو ، والسيد Adrian Kamenica الأمين العام لوزارة السياحة والبيئة بألبانيا.

مقتل وإصابة 24 مسلحا من طالبان

قُتل وأصيب 24 مسلحاً من حركة طالبان في سلسلة من الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان، بإقليمي بادغيس وغور شمال غرب البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء السبت.

وذكر فيلق ظفر 207، في بيان أن القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية دعماً للقوات المسلحة الأفغانية في منطقة بالا مورغاب بإقليم بادغيس وشهرك بإقليم غور.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 20 مسلحاً من حركة طالبان وإصابة أربعة آخرين.

صورة مثيرة لزعيم كوريا الشمالية مع فتيات صغيرات داخل مركز رياضي

نشرت وكالة "تستاك" للأنباء الكورية الشمالية الرسمية، صورة لزعيم البلاد، كيم جونج أون، خلال زيارته لمركز رياضي جديد مخصص لتلاميذ المدارس، محاطا بفتيات "يبكين من شدة فرحهم بقدومه".

وتظهر الصورة كيم جونج أون جالسا وتبدو على وجهه ابتسامة عريضة، فيما التفت حوله مجموعة من الفتيات الصغيرات بلباس الجمباز، يبكين من شدة تأثرهن بوجود الزعيم معهن.

ولم توضح الوكالة الكورية في نصها الكتابي المرفق مع الصورة سبب بكاء الفتيات، لكن وسائل إعلام دولية علقت على الصورة بأن البكاء في حضرة الزعيم الكوري هو تقليد للتعبير عن الشعور بالفرح بلقاء كيم شخصيا.