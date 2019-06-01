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زيادة عدد الوحدات العسكرية الأمريكية في بولندا

السبت 01/يونيو/2019 - 11:09 ص
زيادة عدد الوحدات العسكرية الأمريكية في بولندا
الوحدات العسكرية الأمريكية
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وكالات
 
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تنوي الولايات المتحدة زيادة عدد الوحدات العسكرية في بولندا بما لا يقل عن ألف شخص.

 

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، فإن المفاوضات بين واشنطن ووارسو حول توسيع الوجود العسكري الأمريكي في بولندا على وشك الانتهاء. بالإضافة إلى زيادة العسكريين، من المخطط أيضًا تعزيز معدات القوات وإنشاء مركز تدريب مشترك.

 

في الوقت نفسه، تم رفض فكرة الرئيس البولندي، أندريه دودا، بإنشاء قاعدة فورت ترامب العسكرية. سيتم نشر الجيش الأمريكي في المنشآت الموجودة.

 

قد يتم توقيع اتفاقية للتعاون العسكري في 12 يونيو خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بولندا.

 

طلبت وارسو مرارًا من واشنطن زيادة عدد القوات على أراضيها بسبب "التهديد الروسي" المزعوم. الآن في بولندا، هناك حوالي 4 آلاف جندي أمريكي.

 

وقد أشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أن نشر الصواريخ الأمريكية والعسكريين بالقرب من الحدود الروسية يؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.

 

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