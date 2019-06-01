ضربة قاضية لأهم صفقة في برشلونة

يخطط أمير قطر تميم بن حمد، المالك الفعلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإنهاء صفقة انتقال اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وكشفت صحيفة "Le10 sports" الفرنسية عن أن الأمير القطري عقد جلسة مع أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، في العاصمة القطرية الدوحة، وطالبه بإنهاء التعاقد مع دي ليخت في أسرع وقت.









وقد يكون هذا الاختبار الأخير للمدير الرياضي للنادي الباريسي قبل إقالته من منصبه، ليكون البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي السابق لميلان، بديلا له.





ومن المقرر أن يفتح اهتمام باريس سان جيرمانبدي ليخت حرب جديدة مع برشلونة، تضاف للخلافات بين الناديين منذ توقيع النادي الفرنسي مع نيمار.





وحسب نفس المصدر باريس سان جيرمان يجهز عرضاً اقتصادياً هو الأفضل للمدافع الهولندي، بعدما حدد أياكس سعره في 70 مليون يورو.





وحسب تقارير صحفية عديدة برشلونة عرض على اللاعب راتب 9 مليون يورو سنوياً، فيما مانشستر يونايتد عرض عليه راتباً بـ 14 مليون يورو سنوياً، ومن شأن باريس سان جيرمان أن يضع على طاولته عرضاً أكبر.





وبعدما طالته انتقادات وهجمات لاذعة، بسبب فشل باريس سان جيرمان الصعود لمنصات التتويج القارية، يعتزم تميم العار المالك الفعلي للفريق الفرنسي، إجراء تغييرات جذرية أملا في إنقاذ الموقف والتداعيات السلبية التي مرت بها الإدارة القطرية برئاسة عراب استثماراتالحمدين في فرنسا ناصر الخليفي.





ويُعتبر تميم العار هو المالك الفعلي والحقيقي للفريق الفرنسي، بحكم تبعية هيئة قطرللاستثمارات الرياضية –المستحوذة على النادي منذ عام 2011- للدويلة الخليجية الصغيرة، سوف يلتقي بمواطنه ناصر الخليفي وكبار المدراء والمسؤولين، لبحث خطط الفريق للموسم الجديد.





وفشلت قطر في مشروع باريس سان جيرمان، التي سعت عبره لخلق فريق قوي في منافسة دوري أبطال أوروبا، حيث بعد أن تحولت ملكية النادي الفرنسي صوب قطر، خرج الفريق من دور المجموعات في الدوري الأوروبي موسم 2011/12، وبعدها فشل في أربع نسخة ممتالية من تجاوز عقبة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج من البطولة من دور الـ16 في الموسم الحالي.





ورغم الصرف المالي الكبير للنادي الباريسي، إلا أنه لم يستطع تجاوز ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية، بعدما تعرض إلى "إهانات" في المسابقة القارية على يد برشلونة وريال مدريد وأخيرا مانشستر يونايتد، وامتد الأمر هذا الموسم إلى خسارة البطولات المحلية التي كان يعتاد الحصول عليها، واكتفى بلقب الدوري فقط.





وعجز القطريون عن إعادة باريس سان جيرمان إلى المنصات الأوروبية من جديد، لاسيما أنه توج في 1996 بكأس الكؤوس الأوروبية ولقب السوبر الأوروبي أيضا، ونال بطولة إنترتوتو في 2001.





وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية كشفت أن قطر ترغب في شراء ناد متواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للمنافسة به في دوري أبطال أوروبا مستقبلا، بعد الفشل الذي حققه باريس سان جيرمان المملوك لقطر في منافسات دوري الأبطال.



