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الشيخ ابن باز: عدم رؤية علامات ليلة القدر لا يمنع حصول فضلها

السبت 01/يونيو/2019 - 11:08 ص
الشيخ ابن باز: عدم رؤية علامات ليلة القدر لا يمنع حصول فضلها
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اية حمروشي
 
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تداول رداو مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل نادر للشيخ عبدالعزيز ابن باز، رحمه الله، قال فيه إن ليلة القدر قد ترى بالعين لمن وفقه الله سبحانه، وذلك برؤية أماراتها.

وتحدث الشيخ عن أمارات هذه الليلة بقوله: “كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات، ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانًا واحتسابًا”.

وأضاف الشيخ ابن باز، أنه ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، وكان أبي بن كعب يقسم على أنها ليلة سبع وعشرين، ويستدل بهذه العلامة، والراجح أنها متنقلة في ليالي العشر كلها، وأوتارها أحرى، وليلة سبع وعشرين آكد الأوتار في ذلك.

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