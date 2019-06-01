محافظ كفر الشيخ يتابع حملات السلامة المهنية والآمان على المخازن

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تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، السلامة المهنية بمديرية القوى العاملة على المخازن بدائرة المحافظة خلال شهر مايو، بالحامول وسيدى سالم تضمنت اتخاذ الإجرءات القانونية حيال المخالفات التى تم رصدها.



ورصد المرور مخالفة "م.ب" صاحب مخزن اخشاب، ومخالفة "ا.ر" صاحب مخزن موبيليا، بالاضافة الى مخالفة مخزن الجمعية الزراعية منشأة المصري بسيدي سالم، لعدم توفير احتياطات الحريق طبقًا للمادة ٢١٤من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.



يذكر أن المحافظ، قد اصدر قرارًا بتشكيل لجان مرور على كافة المنشآت لمراجعة كافة شروط السلامة والأمان وعمل زيارات ميدانية للوقوف علي حالة السلامة والأمان، مشددًا على ضرورة توفير أدوات السلامة المهنية والأمان ضد الحريق.