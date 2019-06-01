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محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 80.55%

السبت 01/يونيو/2019 - 11:04 ص
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 80.55%
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محمد عزام
 
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اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٠.٥٥%  وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمدرسة الزهور، الإعدادية بنات وبحضور لفيف من القيادات التعليمية والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وكان قد أدى امتحانات الشهادة الإعدادية ١١.٩٢ طالبا وطالبة موزعين داخل ٥٦ لجنة نجح منهم ٨٨٩٣ طالبا وطالبة.



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