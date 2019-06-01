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إصابة 3 أشخاص إثر انفجار سلك ضغط عالي بأسيوط

السبت 01/يونيو/2019 - 11:00 ص
إصابة 3 أشخاص إثر انفجار سلك ضغط عالي بأسيوط
صورة أرشيفية
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سحر فاروق الحمداني
 
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أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم في انفجار سلك ضغط عالي، في أثناء تواجدهم أمام منزلهم فجر اليوم، بمنطقة المعلمين بمدينة أسيوط وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام لإجراء الإسعافات الأولية لهم، وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمورقسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بإنفجار سلك ضغط عالى بمنطقة المعلمين دائرة القسم ووقوع إصابات.
 
وبالانتقال تبين إصابة ثلاثة أشخاص بحروق متفاوتة تم نقل المصابين لمستشفى الإيمان العام وتحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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