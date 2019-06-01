نجيب محفوظ بالأسباني في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية





ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يوم الأحد 9 يونيو بقاعة الأوديتوريوم لقاء حول الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ بمشاركة وفد أسباني مكون من 80 فردًا، يدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.





يبدأ اللقاء في صباح 9 يونيو ويتحدث فيه الأديب والأثري د.حسين عبد البصير، وحمدي زكي مستشار مصر السياحي بالولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا سابقًا.



