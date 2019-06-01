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"صحة" قنا: إلغاء الإجازات راحات الأطباء وحملات مكثفة للتفتيش على الأسواق مع عيد الفطر

السبت 01/يونيو/2019 - 10:55 ص
صحة قنا: إلغاء الإجازات راحات الأطباء وحملات مكثفة للتفتيش على الأسواق مع عيد الفطر
قنا
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بسام عبدالحميد
 
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أعلنت مديرية الصحة بقنا، وضع خطة طوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك والتي تشمل رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وإلغاء الإجازات والراحات للأطباء والممرضين خلال أيام العيد.

كما أوضحت المديرية وقف إجازات المراقبين الصحيين وتكليفهم بالتفتيش المستمر على الشهادات الصحية لعمال المخابز والمطاعم ومحلات الخضر والفاكهة وبيع اللحوم والأسماك.

فيما تم التأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة وأكياس الدم لمواجهة أي حالات طارئة.
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