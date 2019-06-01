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محمد صلاح يغير قوانين ليونيل ميسي بالعافية

السبت 01/يونيو/2019 - 10:52 ص
محمد صلاح يغير قوانين ليونيل ميسي بالعافية
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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يشجع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني فريق توتنهام في مباراته أمام ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

ويساند ليونيل ميسي توتنهام خوفًا من استفادة محمد صلاح من الفوز بدوري أبطال أوروبا ويصبح على رأس المرشحين للكرة الذهبية وينافس ميسي.

 

 كما يدعم ميسي توتنهام للثأر من الرباعية التي خسرها برشلونة أمام ليفربول في نصف النهائي.

 

 

 

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