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المحاكم العمالية تصدر أكثر من 16 ألف حكم في رمضان.. والرياض تتصدر

السبت 01/يونيو/2019 - 10:50 ص
المحاكم العمالية تصدر أكثر من 16 ألف حكم في رمضان.. والرياض تتصدر
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اية حمروشي
 
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أعلنت وزارة العدل أن المحاكم العمالية بمختلف مناطق المملكة، أصدرت أكثر من 16 ألف حكم خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة، إن الرياض تصدرت قائمة تلك الأحكام بـ4514 حكمًا، تليها الدمام بـ2627 حكمًا وجدة بـ2000 حكم، ثم المدينة المنورة بـ1497 حكمًا، ومكة المكرمة 1401 حكم، وبريدة 1067 حكمًا.

وأشارت إلى أن موضوعات الأحكام تنوعت بين مطالبات الأجور والتعويضات والمكافآت إنهاء خدمة، وكذلك دعاوى رسوم وطلب شهادة خدمة.

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