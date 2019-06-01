رانيا فريد شوقي تلتقط صورة باستديو ممدوح الليثي وتشيد بفترة رئاسته لقطاع الإنتاج





ونشرت "رانيا" عبر صفحتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الصورة بمدخل الاستديو مشيدة بعملاق الدراما المصرية الراحل ممدوح الليثي والذي كان دينامو قطاع الانتاج، وأن الملايين من المصريين والعرب حتي الآن حريصين علي مشاهدة الأعمال الدارمية المتميزة.





واضافت ان ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج الأسبق في عصره الذهبي كان لديه رؤية ويفهم معني وقيمة الدراما التليفزيونية ولذلك حرص علي ان مسلسل ليالي الحلمية يكون من انتاج التليفزيون المصري وليس جهة خاصة وتابعت ان الادارة ذكاء وموهبة وهذه سمات تمتع بها الراحل الكبير ممدوح الليثي، وأن العمل الدرامي كان يتم بيعه للعديد من المحطات باسم المخرج والمؤلف وضربت مثلا بالكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة والمخرج اسماعيل عبد الحافظ.





حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، على التقاط صورة تذكارية لها باستديو ممدوح الليثي، أثناء زيارتها لماسببرو.