ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزيرة السياحة تعقد لقائين مع شبكة BBC على هامش زيارتها إلى بلغاريا

السبت 01/يونيو/2019 - 10:43 ص
وزيرة السياحة تعقد لقائين مع شبكة BBC على هامش زيارتها إلى بلغاريا
الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة السياحة
Advertisements
طباعة
احمد رفعت صديق
 
Advertisements
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لقائين تليفزيونيين مع الـ"ـBBC"، الأول مع المذيع الشهير Rajan F Datan، والثاني مع 
‏BBC storyworks، تناولا الحديث عن أهمية تحقيق تنمية سياحية مستدامة في قطاع السياحة المصري.

وجاء ذلك على هامش زيارة الوزيرة الحالية لدولة بلغاريا للمشاركة في المؤتمر المستدام للاستثمار في السياحةInvesting in Tourism Sustainabilty Conferance (ITSC) الذي انعقد يومي ٣٠ و٣١ مايو بمدينة فارنا البلغارية. 

واستعرضت الوزيرة تجربة مصر في تطوير قطاع السياحة، والأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة للقطاع إيمانا منها بأهمية السياحة في مصر كأحد العناصر الداعمة للاقتصاد القومي.
وزيرة السياحة تعقد لقائين مع شبكة BBC على هامش زيارتها إلى بلغاريا
وزيرة السياحة تعقد لقائين مع شبكة BBC على هامش زيارتها إلى بلغاريا
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا