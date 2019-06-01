وزيرة السياحة تعقد لقائين مع شبكة BBC على هامش زيارتها إلى بلغاريا

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لقائين تليفزيونيين مع الـ"ـBBC"، الأول مع المذيع الشهير Rajan F Datan، والثاني مع

‏BBC storyworks، تناولا الحديث عن أهمية تحقيق تنمية سياحية مستدامة في قطاع السياحة المصري.





وجاء ذلك على هامش زيارة الوزيرة الحالية لدولة بلغاريا للمشاركة في المؤتمر المستدام للاستثمار في السياحةInvesting in Tourism Sustainabilty Conferance (ITSC) الذي انعقد يومي ٣٠ و٣١ مايو بمدينة فارنا البلغارية.



