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محافظ كفر الشيخ يستجيب لشكوى مزارعي منطقة أبو خشبة الثالثة بالرياض

السبت 01/يونيو/2019 - 10:44 ص
محافظ كفر الشيخ يستجيب لشكوى مزارعي منطقة أبو خشبة الثالثة بالرياض
المحافظ
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الفجر
 
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استجاب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لشكوى مزارعي منطقة أبو خشبة الثالثة بالرياض ولطلب المهندس عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، والذين يتضررون من قيام هندسة صرف الرياض بتحرير محاضر مخالفات لهم لقيامهم بإنشاء محطات رى على المصارف، وببحث الطلب مع الادارة العامة لصرف شرق كفر الشيخ هندسة صرف الرياض، افادت بقيام المزارعين بوضع ماكينات رى على جسور المصارف لرى أراضيهم.

كما أفادت هندسة الري، بأنه تم وضع تلك الماكينات بالإضافة لمصدر الرى الأصلي من مياة النيل، وان وضعها يعيق سير المعدات والحفارات وصيانة المجرى والامر يتطلب قيام المزارعين بالتقدم الى هندسة صرف شرق كفرالشيخ نحو ترخيص تلك الماكينات لإمكان وضعها بأسلوب لا يتعارض مع المنافع العامة للمصرف، وتم التنسيق مع الادارة العامة لصرف شرق كفرالشيخ بإرجاء اتخاذ أي اجراءات والتنبيه على المزارعين بالتقدم بطلبات ترخيص طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 1984 (الخاص بالري والصرف).
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