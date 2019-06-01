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"التموين": نعمل على ضبط أسعار الكعك والبسكويت بالأسواق

السبت 01/يونيو/2019 - 10:43 ص
التموين: نعمل على ضبط أسعار الكعك والبسكويت بالأسواق
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هدى عبدالرازق
 
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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، تقرير مصور يرصد أسعار الكعك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية.

وقال هشام كامل، مدير مديرية تموين الجيزة، إن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة تساهم في ضبط أسعار الكعك والبسكويت في السوق، وخلق توازن في الأسعار من خلال توفير شرائح مختلفة من الأسعار، مضيفًا أن الشركة القابضة تعمل على دعم المجمعات بسلع لخدمة المواطن.
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