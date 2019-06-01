حكم قضائي جديد ضد الأهلي

أصدرت محكمة القاهرة الابتدائية حكما بإلزام النادي الأهلي؛ بدفع المقابل المادي لقيمة العقد المبرم لمدة خمس سنوات مع اللاعب إسلام حسن وإلزام النادي بدفع مقابل أتعاب المحاماة.

وجاء في حيثيات الحكم إسلام حسن أبرم عقدًا موثقًا لدي الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 27-8-2009 ، وذلك التعاقد لمدة خمس سنوات؛ إلا أن المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد، ولم يؤدي للمدعي مستحقاته المالية؛ علي النحو الوارد بالعقد؛ مما دفع اللاعب للجوء للتقاضي؛ بعد فشل كافة محاولات الترضيات الودية بين اللاعب وبين هادي خشبة ، ممثلا عن النادي.

وألزمت المحكمة النادي الأهلي بسداد قيمة باقي المستحقات المالية لإسلام حسن وكذلك الفوائد القانونية؛ بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية في 22-6-2015، كما ألزمت المحكمة المدعي عليه بسداد مبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.