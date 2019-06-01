سعر اليورو الاوروبي امام الجنيه خلال تعاملات البنوك الحكومية والخاصة اليوم 1-6-2019

واصل سعر اليورو الأوروبي حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 1-6-2019 في جميع البنوك العاملة بمصر وكان قد شهد سعر اليورو الأوروبي حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية.





سعر اليورو في البنوك الان





سجل سعر اليورو في البنك المركزى نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.75جنيه للبيع، وتراجع سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 18.58جنيه للشراء، و 18.72 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.85 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو تراجع فى بنك قناة السويس إلى 18.61 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.62 جنيه للشراء، و 16.78 جنيه للبيع.



