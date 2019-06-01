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العراق: انتهاء حالة الطوارئ في حقل مجنون النفطي جنوبي البلاد

السبت 01/يونيو/2019 - 09:45 ص
العراق: انتهاء حالة الطوارئ في حقل مجنون النفطي جنوبي البلاد
حقل مجنون النفطي
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وكالات
 
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أعلن العراق، اليوم السبت، انتهاء حالة الطوارئ في حقل مجنون النفطي جنوبي البلاد، لافتا إلى أن الانتاج لم يتأثر بإعلان حالة الطوارئ.

 

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر الغضبان، أعلن في بيان له رفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة، مبينا أن حالة الطوارئ لم تؤثر على إنتاج الحقل الحالي الذي يبلغ 240 ألف برميل باليوم.

 

ونقلت عن الغضبان قوله، في رسالة وجهها إلى العاملين في شركة نفط البصرة لمناسبة إعلان انتهاء حالة الطوارئ في حقل مجنون النفطي، "لقد حبانا الله سبحانه وتعالى هذا العام بكميات كبيرة من الأمطار، فضلا عن تدفق سيول غزيرة من دول الجوار مما شكل خطرا محدقا بسلامة حقل مجنون النفطي وحقول غرب القرنة جنوب البلاد".

 

وأضاف أن "هذه الظاهرة تعد من الحالات الفريدة من نوعها لم تحدث منذ عام 1988، لكنها بفضل جهود العاملين الأبطال في شركة نفط البصرة والجهات الساندة لها في عملها بالشركات النفطية من الملاكات الفنية والهندسية المتخصصة في وزارة الموارد المائية، والجهد الهندسي للحشد الشعبي الأبطال، فضلاً عن التعاون الكبير من قبل المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة والدوائر المحلية الأخرى".

 

وأشار إلى أن "حالة الطوارئ لم تؤثر على إنتاج حقل مجنون الحالي الذي يبلغ 240 ألف برميل باليوم، تم تخفيضه تلبية لمتطلبات اتفاق خفض الانتاج".

 

كما أكد أن وزارة النفط "أعدت خطة طموحة تشمل حفر العديد من الآبار النفطية من قبل شركة الحفر العراقية، كذلك إجراء عمليات المسح الجيولوجي بهدف إدامة وزيادة الانتاج من حقل مجنون".

 

وكانت شركة نفط البصرة قد أعلنت، أمس الجمعة، الاتفاق مع شركة "أكسون موبيل" على عودة عامليها إلى حقل غرب القرنة داخل المحافظة.

 

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