علي جمعة: البلاء بالمرض ليس مرتبطا بالإثم

Advertisements

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن البلاء بالمرض ليس مرتبطا بقضية الإثم، مستشهدا بقول رسول الله: "أشد الناس ابتلاء الأنبياء".



وأشار "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية عبر صفحته على اليوتيوب"، إلى أنه كلما ترقى الإنسان في مراتب العبودية، كلما أراد الله اختباره، وابتلاه، وهذا البلاء يكفر عند الصبر الذنوب، ويحسب له ثواب، حيث أنها محنة ولكنها منحة.

