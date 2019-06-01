ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

علي جمعة: البلاء بالمرض ليس مرتبطا بالإثم

السبت 01/يونيو/2019 - 09:39 ص
علي جمعة: البلاء بالمرض ليس مرتبطا بالإثم
الدكتور علي جمعة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن البلاء بالمرض ليس مرتبطا بقضية الإثم، مستشهدا بقول رسول الله: "أشد الناس ابتلاء الأنبياء".

وأشار "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية عبر صفحته على اليوتيوب"، إلى أنه كلما ترقى الإنسان في مراتب العبودية، كلما أراد الله اختباره، وابتلاه، وهذا البلاء يكفر عند الصبر الذنوب، ويحسب له ثواب، حيث أنها محنة ولكنها منحة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا