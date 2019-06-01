حريق هائل بمرمى نفايات "قلوة الرميضة"

Advertisements

اشتعل حريق هائل في مرمى نفايات بلدية قلوة بمركز الرميضة أمس والذي شاركت فيه آليات الدفاع المدني والبلدية وصهاريج المياه الأخرى، المطالب بنقله من موقعه المحاط بأربع قرى من جهاته الأربع بمسافات لا تتجاوز نصف كيلو عن بعض المنازل والقريب من مصادر المياه والمدارس والذي تسبب في كثير من المشاكل الصحية للسكان والمواشي والبيئة.





وتفصيلًا، قال عددٌ من سكان القرى المحيطة بالمرمى لـ "سبق ": " يقع المرمى بقرية الرميضة الواقعة غرب محافظة قلوة، والذي يتكرر مرارًا هذا الحدث احتراق الطمر الصحي الذي تم اعتماده بهذه المنطقة على مضض منا كأهالي المنطقة، حيث يتمركز بالوسط الجامع بين قرية الرميضة المركزية وصيحر غربًا وحنونة جنوبًا وقرى نيرا بالديان شرقًا وقرى سمعة شمالًا.





وأضافوا: إن وجوده في تلك المنطقة يتسبب في انبعاث الميكروبات والسميات والأمراض الخطيرة على الأهالي، حيث إن ظاهرة الاحتراق باتت متكررة وسماؤنا أصبحت تألف الأدخنة المتصاعدة والتي بسببها سجلت المنطقة الكثير من حالات الأمراض الصدرية والتنفسية والربو بين السكان، ناهيك عن النفوق الحاد في المواشي.



وتابعوا: " لا يوجد حراسة أمنية بالموقع تحد من العبث والإحراق غير معلوم السبب فالشركة الأمنية التي استلمت حراسته بقيت بضعة أشهر ثم غادرت المنطقة دون استخلافها ببديل.



وأوضح الأهالي: "رغم تلك المعاناة فإن سكان المنطقة موعودون في القريب بقص شريط افتتاح مقر تفريغ صهاريج الصرف الصحي في موقع قريب كذلك ليصبحوا محاصرين بين سوائل وجوامد مخلفات بشرية شديدة الضرر، مطالبين بنقل المرمى واستخدام الطرق الصحية الحديثة في إعادة التدوير والردم وتعيين حراسات للموقع".



وعرضت "سبق" الشكوى على رئيس بلدية قلوة المهندس عوض ملفي القحطاني الذي قال: "موقع المرمى معتمد منذ سنوات تم اعتماده بموجب لجان مشكلة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والثروة المعدنية والمياه والزراعة والإمارة والبلدية، وبموجبه تم اختيار الموقع لانطباق المعايير الدولية سواءً من ناحية المكان أو البيئة والحياة الفطرية أو البعد المكاني للكتلة السكانية، وأيضًا المياه الجوفية وغيرها من المعايير التي يجب أن تنطبق على الموقع وقد تم إحاطته بسور كامل ماعدا المناطق الجبيلة ويتم الطمر فيه باستمرار.



وأوضح رئيس المجلس البلدي لبلدية قلوة علي بن محمد العويفي أن المجلس البلدي تبلغ باندلاع حريق في مرمى البلدية بمركز باللسود وآل سويدي، حيث وقفت على الموقع برفقة عضو المجلس البلدي ماجد أحمد الزهيري.





وتابع: تم الوقوف على موقع عمل البلدية في المرمى مع الزملاء المكلفين من منسوبي البلدية، حيث سخرت البلدية كافة جهودها وآلياتها ومعداتها الثقيلة لطمر المخلفات المحترقة وكذلك صهاريج المياه والتي شاركت فرقة الدفاع المدني في إطفاء النيران المشتعلة وكذلك مشاركة صهاريج من المياه ولم تتضح لنا أسباب الحريق والتي غالبًا ما تكون إما بسبب تفاعل المخلفات أو بفعل فاعل وننتظر تقرير الدفاع المدني الرسمي حول مسببات الحريق علمًا بأن الرقابة للمرمى متوفرة من قبل البلدية في الموقع والموقع تم اختياره مسبقًا بناءً على لجان من عدة جهات ذات اختصاص.



وأضاف أن محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي متابع للموضوع وعلى تواصل مع المجلس البلدي والبلدية والدفاع المدني بالموقع لمنع انتشار النيران وقد وجه بإيجاد حل جذري.





وأكد "العويفي" حرص بلدية المحافظة والمجلس البلدي على أن يكون هناك مدفن هندسي لمعالجة هذا الأمر وسيتم مناقشة هذا الموضوع في الجلسة القادمة لإيجاد حل جذري له.





