في ذكرى بيعة ولي العهد.. أمين عام "تصفية": الوطن ماضٍ لمستقبل واعد

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رفع سعادة أمين عام لجنة المساهمات العقارية الدكتور: بدر بن عبدالله الشويعر باسمه ونيابة عن منسوبي تصفية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى الثانية لمبايعته وليًا للعهد، مؤكدًا أن هذه المناسبة هي ذكرى عزيزة في نفوس الشعب السعودي لكونها شكلت تحولات عظمى ومنجزات وطنية كبرى تحققت برؤية وعزيمة سمو ولي العهد وثقة وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.





وقال الشويعر: إن ما نشهده من حراك تنموي كبير وبناء ونماء وتطوير أكد للعالم بأن السعودية الجديدة متوثبة إلى المستقبل باعتمادها على الله أولًا ثم برؤية وحكمة قيادتها ومكامن قوتها وطموح شعبها وإيمانها بشبابها، لتنافس بلادنا على مصاف دول العالم الأول.





وأضاف" بأن ذكرى بيعة سمو ولي العهد تزامنت هذا العام مع انعقاد القمم الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية) في مكة المكرمة لتؤكد على أن المملكة كما هي ماضية في إصلاحاتها وإنجازاتها الداخلية، فإنها تواصل ريادتها وقيادتها للعالمين العربي والإسلامي لتصبح في قلب السياسة الدولية والتأثير العالمي، والمملكة تحتضن هذه القمم ونحن بحمد الله في أمن وأمان وازدهار رغم التحديات التي يواجهها العالم.





وأكد أمين عام تصفية: بأن هذه المناسبة الغالية هي فرصة لتجديد العهد والولاء والاحتفاء بولي العهد قائد الإصلاحات وصانع التغييرات وملهم الشباب لتحقيق المستقبل الواعد وبناء الوطن والمواطن.





