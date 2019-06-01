هنا المواعيد وجدول الامتحانات.. كل ما تريد معرفته عن الثانوية العامة 2019

يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد بداية الامتحانات الرسمي وموعد الانتهاء لبدء المراجعة النهائية لاستقبال الامتحانات بثبات وثقة، وعن موعد امتحان الثانوية العامة اتبع السطور التالية:





مواعيد امتحان الثانوية العامة الدور الأول 2019





وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن إنطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 سيبدأ يوم 8 يونيو الجاري ويستمر حتى الثالث من يوليو لعام 2019.





وأكد المصدر أن الامتحانات تعقد بـ1819 لجنة سير على مستوى الجمهورية، ويتقدم إليها نحو 665 ألف طالب وطالبة.









جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول لعام 2019



