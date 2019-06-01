هنا المواعيد وجدول الامتحانات.. كل ما تريد معرفته عن الثانوية العامة 2019
السبت 01/يونيو/2019 - 09:03 ص
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يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد بداية الامتحانات الرسمي وموعد الانتهاء لبدء المراجعة النهائية لاستقبال الامتحانات بثبات وثقة، وعن موعد امتحان الثانوية العامة اتبع السطور التالية:
مواعيد امتحان الثانوية العامة الدور الأول 2019
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن إنطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 سيبدأ يوم 8 يونيو الجاري ويستمر حتى الثالث من يوليو لعام 2019.
وأكد المصدر أن الامتحانات تعقد بـ1819 لجنة سير على مستوى الجمهورية، ويتقدم إليها نحو 665 ألف طالب وطالبة.
جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول لعام 2019
بعد نشر الجدول المقترح، تم مناقشته مع جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال اجتماع عام، وضم هذا الاجتماع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة، وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي لاتحادات الطلاب، كما حضر الاجتماع خالد عبد الحكم، وبعد المناقشات استقر الأمر على الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة والذي تم اعتماده رسميا.
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