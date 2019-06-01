بريس دالاس تروج لفيلم "روكيت مان" بنيويورك

شهد مسرح "تروبادور" للحفلات الموسيقية، العرض الخاص لفيلم Rocketman"" الجديد، الذي يروي قصة حياة المغني البريطانية إلتون جون.

وحضر افتتاح العرض الخاص للفيلم، الفنان البريطاني الشاب تارون إيجرتون الذي يجسد شخصية المغني البريطاني البارز، وعدد من نجوم الفيلم.

وتم اختيار مسرح "تروبادور" بمدينة لوس أنجلوس ليشهد العرض الأول للفيلم الجديد، كونه المسرح الذي احتضن أول حفل لإلتون جون بأمريكا منذ 50 عام.

واستمرارا لحملة الترويج للفيلم، حضرتك النجمة بريس دالاس لافتتاحه بمدينة نيويورك في غياب لنجومه تارون إيجرتون، وإيلتون جونز، بعد انشغالهما بعرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.