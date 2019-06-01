الأرصاد تحذر سكان 3 مناطق من أحوال الطقس

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، صباح السبت، تنبيهًا متقدمًا، لقاطني مراكز ومحافظات 3 مناطق، محذرةً من هبوب رياح سطحية نشطة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.





وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر» أطلقت الهيئة، فجر السبت، تنبيهًا متقدمًا، لأهالي محافظات ومراكز تبوك (البدع- أملج- تبوك)، محذرة من التأثيرات المصاحبة لهبوب الرياح السطحية، المتمثلة في تدني مدى الرؤية، دون الإشارة إلى سقوط أمطار.



وأشارت الهيئة إلى أنَّ الإنذار يبدأ من الساعة 04:00 ص السبت، الموافق 27-09-144، وينتهي الساعة: 09:00 م السبت 27-09-1440.





في السياق ذاته، حذّرت الهيئة من تعرُّض محافظات ومراكز المنطقة الشرقية (الخفجيـ النعيريةـ حفر الباطنـ القيصومة) لأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، لافتة إلى أنَّ الإنذار يبدأ الساعة: 09:00 ص السبت، وينتهي الساعة 08:00 م السبت.



ونبَّهت الهيئة أيضًا قاطني محافظات ومراكز (الأحساء- الجبيل- الخبر- الخفجي- الدمام- القطيف- النعيرية- حفر الباطن- رأس تنورة- قرية العليا) من نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وتدني الرؤية الافقية، مشيرة إلى أنَّ الإنذار يبدأ في الساعة 08:00، وينتهي 08:00 م السبت الموافق 27-09-1440.



وأنذرت الهيئة قاطني محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة(الحناكيةـ العلاـ العيصـ بدرـ ينبع) من التأثيرات المصاحبة للأتربة المثارة، وشبه انعدام في الرؤية، موضحة أنَّ الإنذار يبدأ الساعة: 09:00 ص السبت، وينتهي في الـ 08:00 مساء.



