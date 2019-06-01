رئيس جامعة القاهرة: ندعم زيادة النشر الدولي وربط البحث العلمي بالاقتصاد والتنمية

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حريصة علي تقديم الدعم الكامل لزيادة النشر الدولي وتحسين مركز الجامعة في التصنيفات العالمية، قائلٱ: "لدينا رؤية تتعلق بضرورة إستثمار الأبحاث العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في معالجة قضايا تتعلق بالتنمية والإقتصاد".





وأكد رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، أن الجامعة تولي إهتماماً كبيراً بمنظومة البحث العلمي، كما تولي أهمية للمشروعات ذات المردود علي التنمية والإقتصاد القومي، لافتاً إلى قيام الجامعة بتمويل عدد من المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات، المياه والطاقة، والزراعة والغذاء، والعشوائيات، والصحة.





وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن المشهد اليوم يختلف بالنظر إلي الارتفاع الملحوظ في النشر الدولي، موضحاً أنه في إطار تشجيع ودعم البحث والنشر العلمي، فقد تم مؤخرٱ زيادة جائزة النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بنسبة 100%، إلي جانب زيادة مخصصات التمويل لمشروعات الباحثين، مؤكداً إلتزام الجامعة بدعم مشروعات البحوث التطبيقية التى تركز على خدمة الدولة والمجتمع في مختلف مجالات التنمية.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الكليات الرائدة فيما يخص النشر الدولى وتقود تحسين تصنيف جامعة القاهرة بالمحافل الدولية تمثلت بشكل كبير فى كليات العلوم، والطب البشرى، والصيدلة والهندسة، مؤكداً أن الجامعة تعمل علي تقديم كافة المساعدات والتسهيلات الخاصة بنشر بحوث الأساتذة بالمجلات الدولية في كل القطاعات العلمية.





ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلي أن الجامعة لا تحجر على رأى وتقبل كل الآراء، وتعى جيدا أهمية النقاش الجاد والمنطق فى التفكير وهو ما تعلمه لطلابها، مشيرآ إلي أن نهضة مصر لن تحدث إلا بتغيير طرق التفكير لأنها ستقود عملية التقدم، قائلٱ: "الطلاب بالجامعة يتعلمون هذه المبادئ ويتعاملون بها".



