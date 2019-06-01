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جوزيه مورينيو يتجاهل محمد صلاح قبل نهائي دوري الأبطال

السبت 01/يونيو/2019 - 08:17 ص
جوزيه مورينيو يتجاهل محمد صلاح قبل نهائي دوري الأبطال
محمد صلاح
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محمد جمال
 
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كشف المدير الفنى البرتغالى السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رأيه فى أبرز اللاعبين الذى يمكنه اختيارهم للتألق،  فى نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، وتوتنهام والمقرر إقامته اليوم السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بإسبانيا.

 

وأكد مورينيو أن الفريقين لديهما لاعبين مميزين ولكن إذا اختار لاعب سيكون مؤثرا من النهائي من كل فريق، فيختار من ليفربول فيرجيل فان دايك المدافع الهولندى ومن توتنهام فى ظل غياب المهاجم الإنجليزي هاري كين، سيكون إيريكسن لاعب الوسط خلال المباراة.

 

واختتم مورينيو حديثه لقناة "eleven sports"، قائلاً:" كل منهما وصل إلى النهائي عملاقا، وكل فريق مقتنع تماما بأنه سيُدمر منافسه، وسيكون نهائيا رائعا، لأن كل طرف مقتنع تماما بأن الكأس من حقه".

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