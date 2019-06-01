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برشلونة يتحرك لحسم صفقة مدوية

السبت 01/يونيو/2019 - 08:04 ص
برشلونة يتحرك لحسم صفقة مدوية
بارتوميو
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محمد أيمن
 
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كشفت تقارير صحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني قد أنهت الجدل الذي تمت إثارته خلال الفترة المقبلة حول صفقة التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتكو مدريد الاسباني.

 

وكانت الصحف الإسبانية قد تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية أن إدارة البلوجرانا متمثلة في الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو قد قامت بتجميد صفقة جريزمان لحين التعرف على مستقبل المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي حول البقاء أو الرحيل .

 

قبل أن تؤكد موندو ديبورتيفو اليوم أن برشلونة سوف يتحرك بصورة رسمية اليوم السبت من أجل ضم اللاعب حيث سينخفض وقتها الشرط الجزائي الخاص به إلى 120 مليون يورو.

 

وكان اللاعب قد أبدى ترحيب كبير للإنتقال إلى كتيبة ورفقاء ليونيل ميسي وعلى استعداد كبير لتخفيض راتبه السنوي على الرغم من أن إدارة أتلتيكو كانت ستعرض عليه مقابل أكبر من برشلونة لكنه اختار الرحيل.

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