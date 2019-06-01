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برشلونة يخوض حربا شرسة للتعاقد مع مهاجم ميلان

السبت 01/يونيو/2019 - 07:59 ص
برشلونة يخوض حربا شرسة للتعاقد مع مهاجم ميلان
بياتيك
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محمد جمال
 
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يخطط نادى برشلونة الإسباني لخطف مهاجم آى سي ميلان الإيزالى " كريتشوف بيونتيك" والذى قدم موسما رائعا، مع جنوة وميلان، والذى انتقل للروسينيري يناير الماضي بصفقة بلغت 35 مليون يورو.

 

ورغم تألق المهاجم البولندي، فإن ميلان فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وتأهل كل من أتلانتا ونابولى ويوفنتوس وإنتر ميلان ، مما يعني أن الروسينيري سيكون مجبراً على بيع بعض نجومه لتفادي قانون اللعب المالي النظيف.

 

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن برشلونة يستهدف التعاقد مع المهاجم البولندى لتدعيم الفريق هجومياً بعض تراجع مستوي المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز الذى يلعب منذ عدة مواسم دون راحة.

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