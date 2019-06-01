ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جريزمان يورط برشلونة

السبت 01/يونيو/2019 - 07:55 ص
جريزمان يورط برشلونة
جريزمان
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن التفاوض المبكر لبرشلونة مع جريزمان يُهدد البلوجرانا بعقوبات قاسية من كلا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم(اليويفا).

 

وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن قواعد الاتحاد الدولي الخاصة بالانتقالات تنص على ألا يتفاوض النادي مع أي لاعب مرتبط بتعاقد مع فريق آخر قبل أن يقترب ذلك التعاقد من الانتهاء تحديدًا قبل ستة أشهر فقط من انتهاء ذلك العقد.

 

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن جريزمان كان قد أعلن في بيان قبل أيام رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم المنصرم لكنه لم يعلن انضمامه لبرشلونة.

 

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن برشلونة تفاوض مع وجريزمان في نوفمبر الماضي ووقعا العقود في مارس الماضي وهذه الأوراق القانونية سوف تلقى النور قريبًا.

Advertisements
المزيد عن: رياضة جريزمان برشلونة الجزائر العاصمة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتليتكو مدريد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا