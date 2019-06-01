جريزمان يورط برشلونة

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن التفاوض المبكر لبرشلونة مع جريزمان يُهدد البلوجرانا بعقوبات قاسية من كلا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم(اليويفا).

وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن قواعد الاتحاد الدولي الخاصة بالانتقالات تنص على ألا يتفاوض النادي مع أي لاعب مرتبط بتعاقد مع فريق آخر قبل أن يقترب ذلك التعاقد من الانتهاء تحديدًا قبل ستة أشهر فقط من انتهاء ذلك العقد.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن جريزمان كان قد أعلن في بيان قبل أيام رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم المنصرم لكنه لم يعلن انضمامه لبرشلونة.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن برشلونة تفاوض مع وجريزمان في نوفمبر الماضي ووقعا العقود في مارس الماضي وهذه الأوراق القانونية سوف تلقى النور قريبًا.