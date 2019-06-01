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هل رد محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟

السبت 01/يونيو/2019 - 07:57 ص
هل رد محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟
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ردّ الفنان محمد شاكر نجل فضل شاكر على بعض الفنانين الذين يهاجمون والده خلال اطلالاتهم الإعلامية.

ونشر محمد شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدتين للردّ على كُل فنان يتحدث عن والده بالسوء، وقال في أول تغريدة "مشكلة بعض الفنانين مفكرين انّو كلامهن بمثابة عدالة وقضاء، لو بيهتموا بشغلهم كانوا قدموا أغاني تنسمع"، بحسب " لبنان 24 ". 

وأضاف في تغريدته الثانية "حتى بغيابه عن الساحة الفنية، فضل شاكر شاغل بال كتير من الفنانين، والكلام اللي عم يصدر عن بعضهم ما الو قيمة ولا اعتبار".

هل قصد محمد شاكر في كلامه الفنان رامي عياش والفنانة كارول سماحة على خلفية كلامهما مؤخرًا عن فضل شاكر ضمن برنامج "عايشة شو"، حيث وصف عياش فضل شاكر بالارهابي، أما كارول فقد لفتت الى أنها لم تعد تثق بفضل شاكر قائلةً: "أسامحه ولكن لا أستطيع أن أثق به مجددًا".



هل رد محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟
هل رد محمد شاكر على رامي عياش وكارول سماحة بتغريداته؟
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