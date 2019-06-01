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عبد الحفيظ يقترب من منصب جديد داخل الأهلي

السبت 01/يونيو/2019 - 07:39 ص
عبد الحفيظ يقترب من منصب جديد داخل الأهلي
سيد عبد الحفيظ
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عمرو مصطفى
 
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يعتزم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إجراء تغييرات عديدة في قطاع الكرة بالقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

 

وينوى الخطيب إسناد منصب جديد لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي يعمل بجهاز مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.

 

ويدرس بيبو تعيين سيد عبد الحفيظ في الموسم المقبل في منصب مدير قطاع الكرة أو المدير الرياضي على أن يشغل حسام غالي مدير الكرة بالجونة منصب مدير الكرة في الأهلي الموسم المقبل مع المدرب الجديد خلفاً لمارتن لاسارتي.

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