عبد الحفيظ يقترب من منصب جديد داخل الأهلي
السبت 01/يونيو/2019 - 07:39 ص
عمرو مصطفى
Advertisements
Advertisements
يعتزم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إجراء تغييرات عديدة في قطاع الكرة بالقلعة الحمراء في الموسم المقبل.
وينوى الخطيب إسناد
منصب جديد لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي يعمل بجهاز مارتن لاسارتي المدير
الفني الحالي للفريق الأحمر.
ويدرس بيبو تعيين
سيد عبد الحفيظ في الموسم المقبل في منصب مدير قطاع الكرة أو المدير الرياضي على أن
يشغل حسام غالي مدير الكرة بالجونة منصب مدير الكرة في الأهلي الموسم المقبل مع المدرب
الجديد خلفاً لمارتن لاسارتي.
Advertisements
المزيد عن: منصب جديد سيد عبد الحفيظ رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة