مفاجأة.. بند سري يقرب نيمار من العودة لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عازم على مغادرة قلعة حديقة الامراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبررت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أنباء رحيل نيمار عن صفوف الفريق الباريسي أنه لم يشعر بأي سعادة في فرنسا خلال الموسمين الماضيين.

ويعتبر تخلي الفريق الباريسي عن البرازيلي في الوقت الراهن صعب للغاية خاصةً أن الفريق دفع مقابل الحصول عليه 222 مليون يورو وراتبه السنوي يصل إلى 50 مليون يورو.

وفي حالة أراد نيمار أن يرحل إلى برشلونة يجب عليه أن يضحي بنصف الراتب السنوي الذي يحصل عليه من أجل العودة إلى ملعب الكامب نو.

وسيكون أمر رحيل اللاعب بيد رئيس النادي الباريسي الذي يتوفر على جميع الأوراق القانونية التي ستبقي على اللاعب أسير في قلعة حديقة الامراء بسبب وجود شرط جزائي تعجيزي في عقده.

وبإمكان نيمار الإستفادة من بند الفيفا الذي ينظم إنتقال اللاعبين بين الأندية أنه في حالة إكمال اللاعب لثلاثة مواسم بعد توقيع العقد قبل أن يكمل الثامنة والعشرين من عمره يحق له مغادرة النادي بشرط دفع تعويض.

ويعني ذلك أن نيمار سيكون قادراً على الرحيل عام 2020 مع دفع 170 مليون يورو كتعويض لباريس سان جيرمان ويمثل هذا المبلغ ما انفقه النادي لشراء اللاعب وراتبه وقيمته الحالية في السوق.