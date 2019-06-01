الزمالك يتحرك لضم بديل حمدي النقاز
السبت 01/يونيو/2019 - 06:52 ص
الفجر الرياضي
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دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات جادة من أجل ضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خلال الفترة المقبلة.
وعلم "الفجر الرياضي" أن إدارة
الزمالك تسعى للتعاقد مع علي فوزي الظهير الأيمن للفريق البترولي بداية من الموسم
القادم، حيث أن التونسي حمدي النقاز هو من يشغل هذا المركز في الفترة الحالية.
كما يرغب القلعة البيضاء في ضم فوزي على أن
يتم دخول عماد فتحي لاعب الزمالك في الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي.
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