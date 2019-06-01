هيا الشعيبي تتحدث بحرقة: "ضحيت علشان اخواتي بس الحياة خدتهم"
السبت 01/يونيو/2019 - 06:49 ص
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كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، في حلقة الامس من برنامجها "فانوس هيونة" الذي تقدمه يوميا على قناة atv في رمضان، عن تضايقها بسبب ابتعاد اشقائها عنها.
كلام هيا الشعيبي جاء بعد بكاء ضيفتها الفنانة البحرينية ريم رحمة بسبب فشلها في صداقاتها حيث حاولت هيا الشعيبي ان تواسيها وقالت: "الحياة مدرسة تنطقين مرة ومرتين الثالثة تعور فلازم تتعلمين وخلاص تحطين حاجز بينك وبين الناس كلها” واضافت “الحين المشكلة مو بس بالصديق ولا الغريب يطقك حتى من لحمك ودمك".
واكملت هيا الشعيبي كاشفة عن وجعها بسبب ابتعاد اشقائها عنها وعدم تواصلهم معها بشكل دائم وقالت "انا الدنيا خدتني كبرت اخواني تعبت على اخواني صرفت على اخواني كل شي سويت حق اخواني والحمدالله البنات تزوجوا ثامر مخرج نورا تكمل محاماة وعندي اختى الصغيرة مدرسة قاعدة اشوف الذي انا ضحيت على شانهم لكن الدنيا خدتهم يلهون يروحون حتى تليفون ما يرفعون".
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